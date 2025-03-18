صافرة سويدية تدير موقعة هولندا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحكم السويدي جلين نيبرج لإدارة مباراة هولندا وإسبانيا، المقررة الخميس المقبل، في ذهاب ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي ستقام على ملعب دي كويب في روتردام.

مسيرة حكم مباراة هولندا ضد إسبانيا

وسيساعد نيبرج الألمانيان كريستيان دينجيرت، ويوهان فايفر في إدارة تقنية الفيديو المساعد "الفار"، ومواطناه ماهبود بيجي، وأندرياس سودركفيست، كحكمين مساعدين، والسويدي آدم لادباك كحكم رابع.

وأدار الحكم الاسكندنافي، الدولي منذ عام 2016، مباراة إسبانيا في بطولة أوروبا الأخيرة في دور المجموعات أمام ألبانيا، والتي فازت فيها كتيبة لويس دي لا فوينتي (1-0) بهدف فيران توريس.

كما كان الحكم الرابع في مباراة نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والتي فازت فيها إسبانيا على المغرب (2-1) بهدفي فيرمين لوبيز وخوانلو سانشيز.

وفي البطولة نفسها، كان حكمًا لمباراة الأرجنتين والمغرب المثيرة للجدل، والتي كان من المفترض أن تنتهي بعد ساعة ونصف من نهايتها، على الرغم من أن ذلك لم يحدث بسبب توقف المباراة بسبب مشكلات أمنية.

وأدار مباراتين لهولندا، الأولى فوزها على ويلز (1-2) في دوري الأمم عام 2022، وبعدها بعام في المسابقة نفسها، أمام إيطاليا، التي حققت الميدالية البرونزية بفوزها (3-2) على الطواحين.

ويدير نيبرج مباريات بشكل منتظم في بطولات الأندية الأوروبية، وشارك هذا العام، في إدارة مباريات في دوري أبطال أوروبا، من بينها مانشستر سيتي وإنتر ميلان؛ وباريس سان جيرمان مع أيندهوفن، وريال مدريد ضد سالزبورج.

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