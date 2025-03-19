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اقتصاد

الخطيب يبحث مع وزير الشئون الخارجية الهندي تعزيز العلاقات بين البلدين

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية الهندية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، خلال جلسة عشاء رسمية استضافها الأخير على شرف الوزير المصري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند

وقال الوزير إن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند، حيث تم استعراض تطورات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

حجم التبادل التجاري بين مصر والهند 

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024.

ولفت الوزير إلى الدور الفاعل الذي تلعبه الشركات الهندية في الاقتصاد المصري، حيث تستثمر 55 شركة هندية في مختلف القطاعات داخل مصر، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بحوالي 3.75 مليار دولار.

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وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، مع الإشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، والتي عُقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر الماضي، للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والهند، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح الإستراتيجية للبلدين.

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حسن الخطيب الاستثمار وزير الاستثمار مصر والهند العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند

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