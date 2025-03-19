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رياضة

منتخب إيطاليا يسعى لفك عقدة تاريخية أمام ألمانيا غدًا

إيطاليا وألمانيا
إيطاليا وألمانيا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة غدا الخميس نحو ملعب سان سيرو لمتابعة مباراة إيطاليا وألمانيا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

 

ويسعي المنتخب الإيطالي بقيادة سباليتي، لانهاء عقدة منتخب ألمانيا والتي وصلت إلي 13 عاما منذ مواجهة المنتخبين يوم 28 يونيو 2012.

 

منتخب إيطاليا حقق آخر فوز على منتخب ألمانيا ينتيجة 2-1 في نصف نهائي يورو 2012 وصعد إلى المباراة النهائية وخسر اللقب أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 4-0.

 

وقبل مباراة إيطاليا وألمانيا غدا، لعب منتخب إيطاليا مع ألمانيا 6 مرات منذ نصف نهائي يورو 2012 وجاءت النتائج كالتالي:

1- تعادل إيطاليا وألمانيا بنتيجة 1-1 في مباراة ودية يوم 15 نوفمبر 2013.

2- خسارة إيطاليا أمام ألمانيا بنتيجة 4-1 في مباراة ودية يوم 29 مارس 2016.

3- خسارة إيطاليا أمام ألمانيا بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في ربع نهائي يورو 2016 يوم 2 يوليو 2016.

4- التعادل السلبي يسيطر علي مباراة المنتخبين في مباراة ودية يوم 15 نوفمبر 2016.

5- فرض التعادل 1-1 نتيجة مباراة المنتخبين في مجموعات دوري الأمم الأوروبية يوم 4 يونيو 2022.

6- خسارة إيطاليا أمام ألمانيا 5-2  في مجموعات دوري الأمم الأوروبية  يوم 14 يونيو 2022.

 

موعد مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 

تقام مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، غدا الخميس 20 مارس 2025 على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

وتنطلق صافرة مباراة إيطاليا ضد ألمانيا  في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة إيطاليا أمام ألمانيا على قناة beIN Sports HD1.

 

وكان منتخب ألمانيا تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد تصدره للمجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد 14 نقطة، بينما جاءت إيطاليا وصيفة المجموعة الثانية بفارق الأهداف فقط عن فرنسا المتصدرة.

وتسعى ألمانيا للتتويج بدوري أمم أوروبا لأول مرة، قبل خوضها التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الفائز من مواجهة ألمانيا وإيطاليا مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي في دوري أمم أوروبا، في أوائل يونيو المقبل.

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية عن مواجهات قوية للمنتخبات المتنافسة.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

 

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.  

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025. 

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