دوري الأمم الأوروبية، التشكيل المتوقع لقمة إيطاليا وألمانيا

دوري الأمم الأوروبية، يلتقي غدا الخميس إيطاليا وألمانيا، علي ملعب سان سيرو ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.



تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمي: جانلويجي دوناروما



خط الدفاع: أليساندرو باستوني، جوفاني دي لورنزو، ريكاردو كالافيوري



خط الوسط: أندريا كامبياسو، ديستيني أودوجي، دافيدي فراتيزي، صامويلي ريتشي، ساندرو تونالي

نيكولو باريلا



خط الهجوم: ماتيو ريتيجي

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

حرساة المرمي: باوماتش

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - أنطونيو روديجر - نيكو شلوتربيك - ميتيلشتادت



خط الوسط: أندريش- باسكال جروس - جمال موسيالا - أونديف - ليروي ساني



خط الهجوم: تيم كليندينست

وكان منتخب ألمانيا تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد تصدره للمجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد 14 نقطة، بينما جاءت إيطاليا وصيفة المجموعة الثانية بفارق الأهداف فقط عن فرنسا المتصدرة.

وتسعى ألمانيا للتتويج بدوري أمم أوروبا لأول مرة، قبل خوضها التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

موعد مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

وتقام مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، غدا الخميس 20 مارس 2025 على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

وتنطلق صافرة مباراة إيطاليا ضد ألمانيا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة إيطاليا أمام ألمانيا على قناة beIN Sports HD1.





ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الفائز من مواجهة ألمانيا وإيطاليا مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي في دوري أمم أوروبا، في أوائل يونيو المقبل.

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية عن مواجهات قوية للمنتخبات المتنافسة.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025.

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