بنك اليابان المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 0.5%

قرر بنك اليابان المركزي، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مع الإشارة إلى تزايد القلق بشأن التأثير المحتمل للتوترات التجارية المتصاعدة على الاقتصاد العالمي، وفق بيان البنك الرسمي الصادر اليوم الأربعاء.

بنك اليابان المركزي يقرر تثبيت الفائدة

صوت أعضاء لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برئاسة المحافظ كازو أويدا على إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 0.5% في ختام اجتماعه الذي استمر يومين، بالتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ52 الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرغ.

اليابان تتوخى الحذر

ألمح البنك المركزي إلى خطر السياسات التجارية ضمن قائمة المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية في بيانه، ويأتي قراره مع اقتراب مهلة الأسبوعين قبل تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية انتقامية إضافية.

وعلى صعيد العملة، انخفض سعر الين الياباني بشكل طفيف أمام الدولار بعد مروره ببعض التقلبات، وذلك مقارنة بمستواه قبل صدور بيان المركزي.

وفي الوقت نفسه، تراجعت العقود المستقبلية للسندات الحكومية، بينما واصلت الأسهم ارتفاعها لكنها فقدت بعضا من مكاسبها اليومية.

وجاء قرار الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في ظل مؤشرات اقتصادية محلية تبين إمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان مستقبلا، وذلك رغم تزايد ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، وتوجه البنوك المركزية في دول أخرى نحو دراسة التوقيت المناسب لخفض الفائدة.

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