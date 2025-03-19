الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بشرى لـ علي معلول أمام إنبي

علي معلول،فيتو
علي معلول،فيتو

يعود علي معلول نجم  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للظهور من جديد مع الأحمر أمام إنبي غدا الخميس في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأصبح علي معلول جاهزا للمباراة بعد أن شارك في التدريبات الأخيرة للنادي الأهلي ليعلن جاهزيته للعودة.

وقرر الجهاز الفني للأهلي الدفع بعلي معلول أمام إنبي، خاصة وأن بطولة كأس عاصمة مصر فرصة لظهور اللاعب والتعرف على حالته بعد فترة غياب طويلة.

واستمر غياب علي معلول  لأكثر من 7 أشهر بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي يوم 25 مايو 2024.

وخضع معلول لعملية جراحية ناجحة وبرنامج تأهيلي مكثف، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي في ديسمبر 2024.

فيما عقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين خلال تدريبات أمس لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، قبل تنفيذ فقرات بدنية مكثفة، بمشاركة ‏عدد من عناصر فريق الشباب وقطاع الناشئين، في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين لصفوف المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

 

وعلى جانب آخر، قال مصدر داخل الأهلي: إن قرار المشاركة في مسابقة كأس عاصمة مصر جاء بعد أزمة مباراة القمة 130 الأخيرة، حيث تم التراجع عن الاعتذار عن المشاركة بها لتجنب  مزيد من الغرامات المالية. 

وسبق أن انسحب الأهلي من كأس الرابطة في مواسم سابقة، كما انسحب من كأس مصر الموسم الماضي وعلى اثره تم حرمانه من كأس مصر النسخة الحالية وهدد بالانسحاب من الدوري هذا الموسم بعد أزمة مباراة القمة 130، ومن ثم جاء قرار المشاركة في كأس عاصمة مصر لتجنب مزيد من العقوبات والغرامات المالية. 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي غدا الخميس  20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر علي معلول مباراة القمة 130

مواد متعلقة

صدمة للمنتخب السعودي لغياب هداف الأخضر عن مباراة الصين بتصفيات المونديال

مدرب منتخب بلجيكا يستدعي لاعبا من أصول عراقية

تدريبات تحت الأمطار، شاهد مران منتخب إسبانيا استعدادًا لمواجهة هولندا

حارس منتخب إسبانيا يتحدى هولندا: نحن أبطال اليورو

استعدادات مواجهة إثيوبيا، موعد التدريب الختامي لمنتخب مصر والسفر للمغرب

انضمام محمد صلاح ومصطفي محمد ومرموش لمعسكر المنتخب

طلب مبلغ ضخم، آخر تطورات ملف تجديد نجم دفاع الأهلي

وسط التكهنات برحيله، تقارير تكشف طلب مودريتش من ريال مدريد

الأكثر قراءة

بمائدة إفطار لم يهضمها المصريون؛ سفارة إسرائيل تحاول زرع الفتنة بين أبناء الشعب (صور)

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

زعيم المعارضة في إسرائيل: أدعو الجميع للخروج إلى الشوارع ضد حكومة نتنياهو

تفسير رؤية صلاة العصر في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق والترقية في العمل

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون يتجاوز الـ 60 جنيها وانخفاض 3 أصناف

أخبار مصر: إسرائيل تستفز المصريين بمنشور، أول تعليق لضابط قنا المعتدى عليه، قرار من الأولمبية بشأن شكوى الأهلي

درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مصر

منوعات

المزيد

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010 بولاية لويزيانا الأمريكية

لغز عمره أكثر من 60 عامًا، نشر الدفعة الأخيرة من وثائق اغتيال جون كنيدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

تعرف على أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 18- 03- 2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أدمنها المراهقون وكبار السن.. كيف تناول مسلسل منتهي الصلاحية "المراهنات الإلكترونية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة العصر في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق والترقية في العمل

حدث في 19 رمضان سنة 1382هـ، وفاة محمود شلتوت شيخ الأزهر أول حامل للقب "الإمام الأكبر"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 19 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية