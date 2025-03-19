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تشكيل تونس المتوقع ضد ليبيريا في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

تشكيل تونس ضد ليبيريا
تشكيل تونس ضد ليبيريا المتوقع في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

تصفيات كأس العالم، يستضيف منتخب ليبيريا نظيره منتخب تونس اليوم الأربعاء، على مجمع صامويل كانيون دو الرياضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويعاني المنتخب التونسي من غيابات بسبب إصابات عديدة قبل مواجهة ليبيريا، آخرها إلياس السخيري نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي غادر معسكر نسور قرداج بسبب الإصابة.

 

تشكيل تونس ضد ليبيريا المتوقع في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 

في حراسة المرمى: أيمن دحمان.

في خط الدفاع: ديلان برون، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، علي العابدي.

في خط الوسط: عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، محمد على بن رمضان.

في خط الهجوم: إلياس عاشوري، نعيم السليتي، عمر العيوني.

موعد مباراة ليبيريا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة ليبيريا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، على مجمع صامويل كانيون دو الرياضي في تمام 6:00 مساء بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت تونس.


القنوات الناقلة لمباراة ليبيريا ضد تونس في تصفيات كأس العالم 2026

تمتلك شبكة SSC SPORT حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتذاع مباراة ليبيريا ضد تونس على قنواتها.

كما سيتم إذاعة مباراة ليبيريا أمام تونس على قناة الرياضية التونسية داخل تونس.


ويتصدر نسور قرطاج جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما يتواجد منتخب ليبيريا في المركز الثالث بـ 7 نقاط.

ويتطلع منتخب تونس لتعزيز صدارة المجموعة الثامنة، التي تضم ""ناميبيا وليبيريا ومالاوي وغينيا الاستوائية وساو تومي" من أجل خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

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