الخميس 20 مارس 2025
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عقارات

غدا غلق باب التقديم، خريطة بأماكن ومساحات وحدات بيتك فى مصر

شقق الاسكان, فيتو
شقق الاسكان, فيتو

تنتهي غدا الخميس فرصة التقديم وتحويل مقدمات الحجز على وحدات مبادرة بيتك في مصر للمصريين  والتي تطرحها وزارة الإسكان وتتضمن أكثر من ٥٠٠٠ وحدة سكنية بمختلف المستويات والشرائح في عدد من المدن الجديدة.

ويتم حجز وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج إلكترونيًّا ويضم شققًا وفيلات بمساحات متنوعة والسداد بالدولار.. وننشر خريطة الوحدات المطروحة وأعدادها ومساحاتها كالتالي:

-مشروع "أرابيسك" بمحافظة القاهرة 248 وحدة تشطيب كامل بمساحات وحدات تبدأ من 125 مترًا مربعا وحتى 179 مترًا مربعًا.

 

-مشروع الحى السكنى الثالث R3  بالعاصمة الإدارية الجديدة 913 وحدة تشطيب كامل بمساحات وحدات تبدأ من 114 مترًا مربعًا وحتى 173 مترًا.

- مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية 521 وحدة تشطيب كامل بمساحات وحدات تبدأ من 79 مترا مربعا وحتى 344 مترا مربعا.

 -مشروع "مدينتى" بالقاهرة الجديدة 300 وحدة كاملة التشطيب بمساحات وحدات تبدأ من 96 مترا مربعا وحتى 178 مترا مربعا.

-مشروع فالى تاورز إيست بالعبور الجديدة 1122 وحدة تشطيب كامل بمساحات وحدات تبدأ من 89 مترا مربعا وحتى 116 مترا مربعا.

- مشروع"صبا " بمدينة 6 أكتوبر 504 وحدة تشطيب كامل بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 141 مترا مربعا.

- مشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر 504  وحدة كاملة التشطيب  بمساحات من 95 مترا مربعا وحتى 101 متر مربع.

- مشروع Bliss Gates بالشيخ زايد 190 وحدة كاملة التشطيب بمساحات وحدات تبدأ من 80 مترا مربعا وحتى 220 مترا مربعا.

- مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة 89 وحدة كاملة التشطيب بمساحات وحدات ودوبليكس تبدأ من 215  مترا مربعا وحتى 678  مترا مربعا.

 -مشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة 414 وحدة كاملة التشطيب بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا.

-مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة 250 وحدة نصف وكاملة التشطيب ويضم فيلات "مودرن وكلاسيك" بمساحات تبدأ من 360 مترا مربعا وحتى 504 أمتار مربع.

وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج

وتتاح "الوحدات ـ والفيلات السكنية" بأنظمة تشطيب فاخرة، على مستوى مختلف المشروعات. وقد انتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التى تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

 والطرح السكني الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة كافة فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير كافة الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة، واطلعت الوزارة على كافة تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج، وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصًا متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي كافة احتياجات الشرائح المختلفة.

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الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الحي السكني الثالث الحي السكني الثالث R3 الحي السكني الخامس العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية المجتمعات العمرانية المنصورة الجديدة بالقاهرة الجديدة

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