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خارج الحدود

واشنطن ستفرج عن 80 ألف صفحة من ملفات اغتيال كينيدي

جون كينيدي
جون كينيدي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستنشر صباح الثلاثاء نحو 80 ألف صفحة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963.

واشنطن ستفرج عن 80 ألف صفحة من ملفات اغتيال كينيدي

كان ترامب وقع في وقت سابق من العام أمرا تنفيذيا يوجه الحكومة الاتحادية بتقديم خطة لنشر السجلات المتعلقة باغتيال كنيدي وشقيقه روبرت كنيدي ومارتن لوثر كينغ الابن اللذين قتلا عام 1968.

وقال ترامب لصحفيين في أثناء زيارة لمركز كنيدي في واشنطن: "انتظر الناس هذا لعقود. سيكون الأمر شيقا جدا".

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في أوائل فبراير إنه عثر على آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة باغتيال كنيدي.

وتعهد ترامب خلال حملة إعادة انتخابه بنشر آخر دفعات الوثائق التي لا تزال سرية والمتعلقة باغتيال جون كينيدي.

وكان ترامب قد قدم تعهدا مشابها خلال ولايته الأولى، لكنه في النهاية استجاب للضغوط من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية للحفاظ على سرية بعض الوثائق.

ورشح ترامب ابن شقيق كينيدي، روبرت ف. كينيدي جونيور، ليكون وزير الصحة في إدارته الجديدة. وكان والد كينيدي، روبرت إف. كينيدي، قد اغتيل في عام 1968 أثناء سعيه للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

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