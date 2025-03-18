الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يناقش مع نائب وزير الصحة سبل تطوير المنظومة الطبية

اللواء دكتور عبد
اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء بمكتبه، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، خلال زيارته للمحافظة للمرور على الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

محافظ سوهاج يستقبل نائب وزير الصحة والسكان لمتابعة تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة 

ورحب محافظ سوهاج بنائب وزير الصحة والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بتلك الزيارة التي تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية، ووزارة الصحة بتطوير المنظومة الطبية بسوهاج، والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، مشيدا بجهود وزارة الصحة في التعاون مع المحافظة لتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

 

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن تحسين الخدمات الصحية يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتطوير الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن جولاته الميدانية ولقاءاته المستمرة مع المسئولين تأتي بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الصحي، والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة لتحسين مستوى الخدمات.

وناقش اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بخطط العمل الصحية، بما في ذلك آليات تحسين الخدمات الطبية المقدمة ورصد أي قصور لمعالجته على الفور، والموقف التنفيذي لبعض مشروعات تطوير المستشفيات المركزية، وأشار المحافظ إلى حرصه على تقديم كل الدعم اللازم للقطاع الصحي لضمان توفير الرعاية الصحية بجودة عالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور محمد عبد الهادى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وكيل وزارة الصحة بسوهاج تلبية احتياجات المواطنين المستشفيات والوحدات الصحية

مواد متعلقة

محافظ سوهاج: موافقة وزارة الأوقاف على إشهار مسجدي المراغة البديلين

أول رد من جامعة سوهاج على اتهام طلاب لاستاذ بكلية الزراعية بالتجاوز

أزمة بين مزارعي سوهاج بسبب محصول البصل.. خسائر فادحة بسبب انخفاض الأسعار ووقف التصدير.. والفلاحون: «بيوتنا اتخربت.. ونطالب الحكومة بتوفير أسواق لمنتجاتنا في الخارج»

فريق بحث بجامعة سوهاج يخترع جهازا لتحلية المياه بالطاقة الشمسية

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

وزير الرياضة يكشف حقيقة ما يتردد عن ترشحه لرئاسة "الزمالك" حال رحيله من الوزارة

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رئيس جامعة سوهاج يحيل أستاذا بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل

منتخب مصر يطير إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم (صور)

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على هذه المناطق

بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

العفو الدولية توجه نداء عاجل إلي دول العالم بسبب العدوان علي قطاع غزة

منوعات

المزيد

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إسلام والد أبي بكر وإحباط مؤامرات الكافرين

حكم الشرع في إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات عند الطلاق؟ المفتي يحسم الجدل

ماذا تعرف عن علوم القرآن وما هي أشهر 10 كتب فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية