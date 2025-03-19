مجهول يشعل النيران في شركة تسلا ويتلف 5 سيارات (فيديو)

تعرضت 5 سيارات تسلا لأضرار كبيرة إثر اندلاع حريق في مركز تسلا لحوادث التصادم في لاس فيجاس، في أحدث حلقة من سلسلة حوادث استهدفت شركة السيارات الكهربائية، وفق الشرطة الأمريكية.

وصرح دوري كورين، مساعد قائد شرطة لاس فيجاس الكبرى قائلًا: "كان هذا هجومًا مُستهدفًا منشأة تابعة لـ شركة تسلا".

وإلى جانب السيارات المحترقة، قال مسؤولون إنه تم رش كلمة "قاوم" على أبواب المنشأة، كما أُطلقت ثلاث طلقات نارية على سيارات تسلا أخرى.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به اقترب من المنشأة مرتديا ملابس سوداء، ويُعتقد أنه استخدم زجاجات مولوتوف وسلاحًا ناريًّا لتنفيذ هجومه.

This is an act of political terrorism.



It’s meant to hurt Elon Musk’s company, Tesla, and strike fear in any Tesla owner or potential buyer.



Hunt down those responsible and prosecute them to the fullest extent of the law.

pic.twitter.com/m41vbGHjgc — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) March 18, 2025

وتلقى المسؤولون إشعارًا يفيد بأن شخصًا "أشعل النار في عدة سيارات في موقف السيارات وألحق أضرارًا بالممتلكات".

وتُجري الشرطة وفرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في هذا الحادث، الذي يُعتقد أنه هجوم منفرد. ولا تزال السلطات تبحث عن مشتبه به.

واشتعلت النيران أيضا في شاحنتي تسلا سايبرتراك في معرض سيارات بمدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري، وفق إدارة شرطة مدينة كانساس.

وتعرضت سيارات "تسلا" ووكالاتها ومحطات شحنها للتخريب والحرق العمد، وواجهت احتجاجات في الأسابيع الأخيرة منذ أن تولى الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، منصبه في البيت الأبيض، مشرفا على إدارة كفاءة الحكومة (DOGE).

ففي حادثة كانساس، رصد ضابط شرطة في المنطقة دخانا يتصاعد من إحدى شاحنتي "سايبرتراك" في معرض سيارات "تسلا" على طريق "ستيت لاين" قبل منتصف الليل بقليل.

وحاول الضابط إخماد النيران باستخدام مطفأة حريق، لكن الحريق امتد إلى شاحنة "سايبرتراك" أخرى كانت متوقفة بجوار الشاحنة الأصلية، وفقا للشرطة.

وأضافت إدارة إطفاء مدينة "كانساس" أن وحدة المتفجرات والحرائق العمد طلبت المساعدة في موقع الحادث.

وتمكن المسؤولون من إخماد النيران، وتمت تغطية المركبات ببطانية حريق لمنع إعادة اشتعالها.

وصرحت الشرطة في بيان لها: "الظروف قيد التحقيق، ولكن يُجرى التحقيق مبدئيا في احتمال كون الحريق متعمدا".

وأضافت الشرطة أنها لم تعتقل أي شخص على خلفية هذه الحادثة.

ويُساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إدارة شرطة مدينة كانساس في هذا التحقيق.

ويأتي هذا في أعقاب سلسلة حوادث مماثلة وقعت في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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