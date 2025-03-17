استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في تشويه وجه طالبة داخل مدرسة بأكتوبر

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في تعرض طالبة لتشويه وجهها واتهام 3 من زميلاتها وزميلهم الرابع بالتعدي عليها بالضرب.

وطلبت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المدرسة والمؤدية إلى دورات المياه، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وخلال التحقيقات ذكرت الطالبة المجني عليها أن المتهمين تتبعوها داخل المدرسة وتعدوا عليها داخل الحمامات بسلاح أبيض.

تعرض طالبة للتعدي في أكتوبر

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض طالبة تبلغ من العمر 15 سنة، لاعتداء داخل مدرسة لغات بمدينة 6 أكتوبر، ووجهت المجني عليها اتهاما لـ 3 من زميلاتها، وزميل آخر بالمدرسة، بالاعتداء عليها بواسطة سلاح أبيض، حيث تتبعوها داخل دورة المياه "الحمام" وحاصروها وتعدوا عليها بالضرب واعتدوا عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها بجرح بوجهها طوله 10 سم وكدمات الجسد.

وتم تحديد هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، من خلال الاستماع لأقوال العاملين بالمدرسة، وشهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة.

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