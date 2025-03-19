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رياضة

15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبي الخميس المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

عقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، قبل تنفيذ فقرات بدنية مكثفة، بمشاركة ‏عدد من عناصر فريق الشباب وقطاع الناشئين، في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين لصفوف المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

أدى اللاعبون تدريبات تخصصية لمدة نصف ساعة، قبل المشاركة في تقسيمة كرة قوية، شهدت حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين.‏

كان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أمس الإثنين، وخاض اللاعبون مرانًا قويًّا شهد فقرات بدنية وفنية متنوعة.‏

وعلى جانب آخر، قال مصدر داخل الأهلي إن قرار المشاركة في مسابقة كأس عاصمة مصر جاء بعد أزمة مباراة القمة 130 الأخيرة، حيث تم التراجع عن الاعتذار عن المشاركة بها لتجنب مواجهة مزيد من الغرامات المالية. 

وسبق أن انسحب الأهلي من كأس الرابطة في مواسم سابقة، كما انسحب من كأس مصر الموسم الماضي وعلى اثره تم حرمانه من كأس مصر النسخة الحالية وهدد بالانسحاب من الدوري هذا الموسم بعد أزمة مباراة القمة 130، ومن ثم جاء قرار المشاركة في كأس عاصمة مصر لتجنب مواجهة مزيد من العقوبات والغرامات المالية. 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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