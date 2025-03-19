محافظ الإسكندرية يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبري محمد نجيب والتحويلات المرورية بسيدى بشر

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم الأعمال الانشائية لكوبري محمد نجيب والتحويلات المرورية الجديدة التي يتم تنفيذها بمنطقة سيدى بشر بسبب أعمال إنشاء الكوبري، والتي تهدف إلى الحد من حدوث أي اختناقات مرورية بالمنطقة أثناء عملية التنفيذ.

يأتي ذلك فى سياق استكمال المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالإسكندرية والتي من شأنها أن تقوم بإحداث نقلة نوعية بشتي القطاعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطني الإسكندرية.

وخلال التفقد؛ استمع محافظ الإسكندرية لشرح للمشروع وتفقد التحويلات المرورية المنفذة والتي من المقرر لها أن تستمر لمدة ٣ أشهر ؛ موجهًا جميع الجهات التنفيذية القائمة على تنفيذ المشروع بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ،كما شدد على وضع لافتات تعريفية بالمشروع ومراحله في أماكن ظاهرة في الشارع حتى يتمكن المواطنين من التعرف على المشروع وموعد الانتهاء من تنفيذه.

ووجه محافظ الإسكندرية بالانتهاء من كافة الأعمال وترميم الأرصفة واعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروع وتذليل كافة العقبات على الأرض ليتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن. مؤكدًا على أنه تم التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية بضرورة تواجد الخدمات المرورية اللازمة بجميع الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق منطقة التحويلات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والحد من التكدسات وخاصة أوقات الذروة.

من الجدير بالذكر أنه تم تحويل طريق الجيش من الحارة القبلية اتجاه الحارة البحرية وتقسيم الحارة البحرية بطريق الكورنيش إلى 3 حارات لكل اتجاه بداية من منطقة مدرسة الطفولة السعيدة وحتى إشارة مسجد سيدي بشر بطول 850 متر تقريبا، بالإضافة إلى الغلق الكلي لعدد من المحاور العرضية هي (محور محمد نجيب-شارع الطفولة السعيدة-شارع الحزب الوطني القديم) وذلك تنفيذًا للتحويلات المرورية المقرر لها أن تستمر ٣ أشهر قبل قدوم فصل الصيف وفترة الاذدحام الناتجة عنه.

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