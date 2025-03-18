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رياضة

تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن موعد انطلاقة النسخة الجديدة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026.

 

الدوري السعودي

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رابطة دوري المحترفين السعودي، حددت يوم 12 سبتمبر المقبل، موعدا لانطلاق النسخة الجديدة لموسم 2025-2026.


وأوضحت أن "النسخة المقبلة من دوري روشن ستستمر حتى 21 مايو 2026".

وتشهد النسخة الحالية صراعًا شرسًا بين اتحاد جدة المتصدر، برصيد 61 نقطة، متفوقا على الهلال الوصيف، بفارق 4 نقاط.

وأصبحت النسخة الحالية من الدوري السعودي على بعد 9 جولات فقط من النهاية، حيث تتوقف المنافسات في الوقت الراهن، نظرا لخوض مباريات الأجندة الدولية لشهر مارس الحالي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الصيني، مساء الخميس المقبل، ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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