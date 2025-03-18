الدفاع الأمريكية تعتزم شطب نحو 60 ألف وظيفة مدنية

قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية إن الوزارة تعتزم شطب ما بين 50 و60 ألف وظيفة مدنية في الوزارة، وأشار إلى أن أقل من 21 ألف موظف قبلوا الاستقالة طوعًا.

شطب ما بين 50 و60 ألف وظيفة مدنية

وللوصول إلى هدف خفض ما يتراوح بين 5% و8% من القوى العاملة المدنية التي يبلغ عددها أكثر من 900 ألف موظف، قال المسؤول إن الإدارة تهدف إلى خفض نحو 6 آلاف وظيفة شهريا، عن طريق عدم استبدال الموظفين الذين يغادرون بشكل روتيني.

ويأتي شطب الوظائف في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها وزارة الكفاءة الحكومية، بقيادة مستشار الرئيس دونالد ترامب الملياردير إيلون ماسك، لتقليص القوى العاملة الاتحادية وتفكيك الوكالات الأمريكية.

تقليص القوى العاملة الاتحادية وتفكيك الوكالات الأمريكية

واعترف المسؤول بأن "بعض" قدامى المحاربين العسكريين سيكونون من بين المدنيين الذين سيتم تسريحهم، ولم يقدر العدد، إلا أنه وافق على أن عددهم قد يكون بالآلاف.

وتستخدم الوزارة ثلاث طرق لتقليص عدد القوى العاملة وهي الاستقالات الطوعية وإقالة الموظفين العاملين تحت الاختبار وخفض الوظائف عندما يترك الموظفون الوزارة بشكل روتيني.

وأضاف المسؤول أن القوات العسكرية ومسؤولي البنتاجون يدرسون حالة كل موظف بشكل فردي لضمان عدم التأثير على الوظائف الأساسية اللازمة للأمن القومي.

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