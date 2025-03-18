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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الثالثة من "ظلم المصطبة"

مسلسل ظلم المصطبة،
مسلسل ظلم المصطبة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تعرض اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل ظلم المصطبة، الذي ينافس في النصف الثاني من موسم دراما رمضان، بطولة  فتحي عبد الوهاب، وإياد نصار، وريهام عبد الغفور.

 

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ظلم المصطبة

 ويعرض المسلسل على قناة الحياة في تمام الساعة 8:00 مساءً، بينما يعرض على قناة DMC الساعة 12:45 بعد منتصف الليل.

 

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

تدورأحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

 

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

 

 

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مسلسل ظلم المصطبة الفنان فتحي عبد الوهاب مسلسلات رمضان

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