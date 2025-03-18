أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الذهب بالصاغة في ختام التعاملات.. البورصة تربح 14 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



أسعار الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب، يعد الذهب أحد أهم المعادن الثمينة في العالم، وله مكانة خاصة في مصر، سواء من حيث الاستخدام الشخصي أو كأداة استثمارية وحافظة للقيمة.

كما يحرص المصريون منذ القدم على اقتناء الذهب، سواء في صورة مشغولات ذهبية أو سبائك وجنيهات ذهبية، لما له من قدرة على الاحتفاظ بالقيمة وحمايتها من التقلبات الاقتصادية.

سعر جرام الذهب اليوم فى الصاغة

وترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، حيث شهدت اسعار الذهب استقرارا بختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4880 جنيها “بيع“.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4270 جنيهات “بيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3660 جنيهات “بيع”.





سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم ، يقدم موقع " فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار لحظيا

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية:

سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري

وشهد سعر صرف الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، استقرارا بحركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، بحسب آخر تحديث في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.41 جنيها للشراء.

- 50.54 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.42 جنيها للشراء.

- 50.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

- 50.42 جنيها للشراء.

- 50.52 جنيها للبيع.



سعر الدولار في بنك قطر

- 50.42 جنيها للشراء.

- 50.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.42 جنيها للشراء.

- 50.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.42 جنيها للشراء.

- 50.52 جنيها للبيع.

5 بطاقات مدفوعة مسموح للعميل وأولاده شرائها من بنك القاهرة





يبحث عملاء بنك القاهرة عن عدد البطاقات المدفوعة مقدما المسموح للعميل أو أولاده الاحتفاظ بها.

وأوضح مسئولون بنك القاهرة أن عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل ويجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم إلغاء البطاقة.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:

1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب

3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

5-.-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

6- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر

7- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

9-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع بنك القاهرة واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

حدد بنك القاهرة للعملاء المستندات المطلوبة لصرف الحوالات على الشباك.

وضمت قائمة المستندات والأوراق ما يلي:

بطاقة الرقم القومى وتكون سارية

إذا كان العميل غير مصرى الجنسيه لا بد من وجود جواز سفر سارى وتاشيرة أو اقامة سارية.

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن طرق استلام الحوالات القادمة من الخارج دون الذهاب الى فرع البنك والانتظار للصرف عبر الشباك.

اتحاد التأمين يطلق الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي



أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن إصدار الدليل الاسترشادي الاول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، والذي أعدّته اللجنة العامة للتعويضات بهدف وضع نموذج موحد لتنظيم عمليات تسوية التعويضات وفق أفضل الممارسات الفنية والإجرائية، وذلك في إطار جهود اتحاد شركات التأمي المصرية لتعزيز معايير الشفافية والكفاءة في سوق التأمين المصري.

يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.



تغطيات الدليل

ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءًا من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولًا إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، إجراءات التقاضي، الشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.



وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.



واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.



وجدير بالذكر أن اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.



وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل



أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهوده الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجددا لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر، وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليميا ودوليا، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافا من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دورًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.

وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشريفه ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.

وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.

وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.

وأوضحت أن هذا العام يمثل عامًا فارقًا في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.

البورصة تربح 14 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 31608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39534 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13902 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8964 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12397 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة.

شراكة استراتيجية جديدة بين "كونتكت" و"فوري"



عقدت مجموعة " كونتكت المالية القابضة "، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، اتفاقًا جديدًا مع شركة " فوري "، المتخصصة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في مصر، لتعزيز التعاون بين الشركتين عبر إتاحة خدمة " الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من " كونتكت " على شبكة قنوات الدفع المختلفة من " فوري "، والتي تضم أكثر من 370,000 نقطة بيع، بالإضافة إلى منصتها الرقمية.

وقالت " كونتكت " في بيان: إن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة بين " كونتكت وفوري "، حيث تتيح الاتفاقية لعملاء " كونتكت " مزيدًا من المرونة في الدفع، وذلك من خلال توفير خيارات ميسّرة ومتنوعة لسداد الأقساط وتمويل مشترياتهم بسهولة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الحلول الرقمية المتكاملة التي تقدمها " فوري "، ولا تقتصر هذه الشراكة على خدمة "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL)، بل تمتد إلى مختلف مجالات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك حلول الدفع الإلكتروني، وتحصيل الفواتير، وغيرها، مما يعزز من تكامل الخدمات المقدمة.



وأضاف البيان أن هذه الشراكة تأتي في إطار استمرار جهود الشركتين في دعم التحول الرقمي في مصر، ودعمًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، كما تهدف الاتفاقية إلى توفير خيارات دفع رقمية متنوعة تسهّل على المواطنين اعتماد المدفوعات الإلكترونية.



ومن جانبها قالت غادة طايل، رئيس قطاع المنتجات وتطوير الأعمال بشركة كونتكت المالية القابضة أن "توسيع الشراكة مع " فوري " يعكس التزامنا بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا، من خلال توفير خيارات دفع أكثر كفاءة ومرونة عبر شبكة التجار الواسعة التابعة لـ " فوري “ في مختلف محافظات الجمهورية، مما يعزز من انتشارنا الجغرافي ويمكننا من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء”.



بنك مصر يُخفض العائد على شهادتي القمة وإيليت بالدولار الأمريكي بنسبة 0.5%

أعلن بنك مصر عن خفض سعر العائد على شهادتي الادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لأجل ثلاث سنوات بنسبة 0.5%، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم الإثنين 17 مارس 2025، وذلك للشهادات الجديدة فقط التي سيتم التي سيتم إصدارها اعتبارا من هذا التاريخ.

هذا، وأصبح العائد السنوي على شهادة “القمة” 7.5% بدلًا من 8%، بينما انخفض العائد على شهادة “إيليت” إلى 5.5% سنويًا بدلًا من 6%.



شهادة “القمة” هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة تبدأ من 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد مقدمًا عن الثلاث سنوات بنسبة تراكميّة قدرها 22.5% بالجنيه المصري. ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة من يوم العمل التالي للإيداع، وتُسترد بالدولار الأمريكي وفقًا للشروط المنظمة لذلك.



أما شهادة “إيليت”، فهي أيضًا شهادة اسمية تصدر بنفس الفئة، ويُصرف عائدها كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي. تتيح هذه الشهادة لحاملها إمكانية الاقتراض بالجنيه المصري حتى 50% من المعادل لقيمتها الاسمية، وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، مع استردادها بالدولار الأمريكي وفقًا لنفس الشروط.

أوضح البنك أن الشهادات متاحة للشراء من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وخدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، إلى جانب شبكة فروعه داخل وخارج مصر وماكينات الصراف الآلي. كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها.



الرقابة المالية توافق لـ"مصر للتأمين وثروة للتأمين" على إصدار وثائق تأمين السيارات إلكترونيًّا

أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لأول مرة لشركتي مصر للتأمين وثروة للتأمين، على إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو الكترونيا باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

طبقًا لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة مصر للتأمين وشركة ثروة للتأمين على إصدار الوثائق إلكترونيًا باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المقيدة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

كانت الهيئة قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع عدة مؤسسات مالية غير مصرفية ترغب في رقمنة خدماتها.

يأتي ذلك في ضوء تفعيل الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.

كما سيتيح تحول الشركات لاستخدام تلك التكنولوجيا، مزيد من السهولة والسرعة في حصول المتعاملين على وثائق التأمين، حيث بات من الممكن للعملاء إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التأمين، نظرًا لإتمام كافة الإجراءات بسرعة وعبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب، مما يوفر الوقت والجهد.

كما أن استخدام التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي يضمن تأكيد هوية العميل وحماية البيانات الشخصية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الأخطاء البشرية في إصدار الوثائق، بجانب إمكانية الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة، ويدعم خطط هيئة الرقابة المالية في تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

بالإضافة إلى إمكانية وصول العملاء إلى الوثائق في أي وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني، بدلًا من التعامل مع نسخ ورقية قد تُفقد أو تتلف، كما أن الدعم الفني متاح عبر القنوات الرقمية، مما يسهل حل المشكلات والاستفسارات بسرعة، وكذلك يتيح توفر البيانات الإلكترونية تسهيل متابعتها من قبل الجهات الرقابية لضمان امتثال الشركات بالقوانين والقرارات التنظيمية.



ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.





وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 105.8 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 90 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 127.7 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 96 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهات.

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

أسعار الوراك والصدور

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج فريش تمري نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الوراك طازجة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

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