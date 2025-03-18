تحت رقم 189، مراسم دفن جثمان أبو إسحاق الحويني بمقابر مسيمير فى قطر (فيديو)

أبو إسحاق الحويني، شيع مصلون اليوم الثلاثاء جثمان الشيخ أبو إسحاق الحويني، من مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في قطر، بعدما شاركوا فى الصلاة عليه والمشاركة فى مراسم دفن جثمانه في مقابر مسيمير بالعاصمة الدوحة.

مراسم تشييع جثمان أبي إسحاق الحويني فى قطر

وحسب قناة "الجزيرة" القطرية، بدأت مراسم تشييع جثمان أبو إسحاق الحويني بعد صلاة العصر فى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وصلى الحضور على الجثمان.

صلاة الجنازة على جثمان الحوينى، فيتو

وشهدت صلاة الجنازة على أبو إسحاق الحوينى فى مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب توافد العديد من الشخصيات الدينية والاجتماعية من مختلف المناطق في قطر للمشاركة فى وداعه، إلى جانب عدد من أصدقائه وأفراد عائلته.

دفن جثمان أبو إسحاق الحويني بمقابر مسيمير في الدوحة

وعقب الصلاة على جثمان أبو إسحاق الحويني، تم نقله مقبرة مسيمير حيث تم دفنه تحت شاهد يحمل رقم 189، وسط دعوات الحضور له بالرحمة والمغفرة. وقد عبر العديد من المشاركين عن مشاعرهم العميقة لفقدان الشيخ الحويني.

قبر الحوينى فى قطر، فيتو

وتوفي أبو إسحاق الحويني أمس، بعد معاناته مع المرض الذي ألزمه الفراش في آخر أيامه، مما أثار حالة من الحزن بين محبيه.

ميلاد ونشأة الشيخ أبو إسحاق الحويني

وُلد أبو إسحاق الحويني، واسمه الحقيقي حجازي محمد يوسف شريف، عام 1956 في قرية حوين بمحافظة كفر الشيخ، التي حمل اسمها لاحقًا كعلامة فارقة في مسيرته الدعوية.

جنازة مهيبة للولي الصالح الشيخ #أسامة_عبد_العظيم

قولوا لأهل الزيغ والأهواء بيننا وبينكم شهود الجنائز

مشهد لم تشهده مصر من سنوات. pic.twitter.com/qBZp565w4W — هيثم الحويني (@HaithamAlheweny) October 4, 2022

نشأ في بيئة ريفية بسيطة، قبل أن تأخذه دراسته إلى كلية الألسن بجامعة عين شمس، حيث درس الأدب الإسباني، وهو ما شكّل مفارقة بين دراسته الأكاديمية وتوجهه الفكري لاحقًا.

مراسم تشييع أبو إسحاق الحوينى، فيتو

لكن شغفه الحقيقي لم يكن في اللغات، بل في علوم الحديث. انجذب إلى التراث الإسلامي، وبدأ رحلة البحث عن أصوله، متأثرًا بشيوخ المدرسة السلفية الكبار، وفي مقدمتهم الشيخ الألباني، الذي مثّل له النموذج العلمي الذي أراد أن يسير على خطاه.

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