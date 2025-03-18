الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

لامين يا مال يكشف طقوس الصيام فى رمضان وتأثيره على أدائه بالملعب

يامال
يامال

كشف الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن عدم اهتمامه بتحقيق جائزة الكرة الذهبية هذا العام، مشيرًا إلى أن الأهم هو فوز البارسا بالألقاب.

كما تحدث يامال، في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن طقوس شهر رمضان، وكذلك احتمالية مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

يامال يكشف طقوسه في شهر رمضان

وبسؤاله كيف يؤثر شهر رمضان على تركيزه مع منتخب إسبانيا، قال: "تمامًا كما هو الحال في برشلونة، مع اختلاف أنني أتدرب هناك وأعود إلى المنزل، بينما هنا توجد أنشطة أكثر. عليّ أن أذهب إلى وسائل الإعلام".

وأضاف: "الأمر مختلف، لكنني أستيقظ الساعة الرابعة فجرًا لأشرب الماء، ثم أتبع نفس روتين زملائي، باستثناء وقت الأكل (لأنه يصوم)، أنا بخير جسديًا، في وقت جيد بدنيًا وذهنيًا".

وأعرب يامال، عن سعادته بالعودة لمنتخب إسبانيا، بعد فترة طويلة بدون توقف دولي، حيث قال: "تربطنا علاقة وطيدة، والجميع يرحب بي في هذه التشكيلة، أنا سعيد جدًا برؤية زملائي في الفريق مجددًا، والآن حان وقت الاستمتاع واللعب".


وعن إصابة زميله مارك كاسادو، أكمل: "بعد مباراة أتلتيكو مدريد، سألته عن حالته الصحية، فأخبرني أنه اضطر إلى التعافي بسبب ألم في ركبته. تحدثتُ إليه أمس وأرسلت له أنني سأزوره قريبًا، وسنبقى معًا لفترة، نأمل أن يتعافى قريبًا.. نحبه كثيرًا".

وحول شعوره بكونه نجما في منتخب إسبانيا وبرشلونة، قال: "أستمتع بوقتي ولا أفكر في هذا، أريد الاستمتاع وقضاء وقت ممتع، ولعب كرة القدم، وهو ما أجيده أكثر من غيره، ولا أفكر في هذه الأمور".

وفيما يخص نصائح مدربيه في إسبانيا وبرشلونة دي لافوينتي وهانز فليك، أوضح: "قالا لي مرارًا وتكرارًا إنهما لن يُكررا هذا الكلام، وإنه أمر يجب أن يكون دائمًا في ذهني، ولن يُصيبني إلا الندم إذا اعتقدت أنني الأفضل في كل شيء، وعليّ أن أستمتع ولا أفكر في الباقي، هذا هو الطريق".

 

وعن إصابة زميله في برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج، وعدم وجوده في مباراة هولندا وإسبانيا، قال: "لا أعرف كيف ستكون المواجهة، كان لديه شعور سيئ في المعدة. عندما وصلنا إلى هولندا، تحدثنا عن الأمر بالفعل، وتمنيت له التوفيق".

وتابع لامين: "كنت أشعر برغبة في اللعب ضده، إنه لاعب رائع، ونحن نتطلع للعب ضد هولندا".

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