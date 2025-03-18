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رياضة

برشلونة يبحث حل أزمة ملعبه قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

برشلونة
برشلونة

 وقع نادي برشلونة عقدا جديدا بشأن ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، الذي يخوض الفريق المباريات عليه خلال الموسم الحالي.

 

اتفاقية جديدة لملعب برشلونة 

 ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وقع نادي برشلونة اتفاقية لاستخدام واستغلال ملعب "لويس كومبانيس" حتى 20 مايو المقبل، أي بعد يومين من آخر مباراة للفريق في الدوري الإسباني أمام فياريال.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن في 30 يناير الماضي أنه طلب تمديد استخدام الملعب، بعد التأكد من إلغاء حفل فرقة "رولينج ستونز" التي كانت مقررة في مايو المقبل.  


ورغم حصول النادي على موافقة شفهية مسبقًا، فقد تم الآن توثيق الاتفاق بشكل رسمي وفقا لمصادر داخل برشلونة.

وبذلك، يضمن برشلونة إنهاء الموسم الحالي على ملعبه المؤقت دون الحاجة للانتقال إلى ملعب آخر.

ويدرس برشلونة الآن إذا كان من المجدي ماليا العودة إلى "سبوتيفاي كامب نو" هذا الموسم، في حال سمحت أعمال التجديد باستقبال الجماهير دون مشاكل بسعة 62 ألف مقعدا.

وفي حال قرر برشلونة العودة إلى ملعب "كامب نو" هذا الموسم، فسيكون من الضروري تنفيذ بعض التعديلات المؤقتة، مثل تركيب أبراج الإضاءة، وتجهيز قاعة المؤتمرات الصحفية وغرف تبديل الملابس.

يذكر أن برشلونة كان يبحث عن حل لأزمة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الليجا.

وتقام مباراة الكلاسيكو هذا الموسم في 11 مايو المقبل، وكان برشلونة يدرس نقل اللقاء لملعب "ويمبلي" بإنجلترا، لكن تمديد التعاقد مع "لويس كومبانيس" حتى نهاية الدوري حل الأزمة نهائيا.

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