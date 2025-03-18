الثلاثاء 18 مارس 2025
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سياسة

نائب رئيس الحزب الناصرى: استئناف العمليات على غزة يعكس العقلية الإجرامية لحكومة نتنياهو

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، إن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، يعكس مجددًا العقلية الإجرامية التي تحكم سياسات الاحتلال، التي لا ترى في الفلسطينيين سوى هدف مشروع للمجازر والدمار، بعيدًا عن أي التزامات قانونية أو إنسانية".

 

وتابع: “بالتالي ما حدث اليوم هو حلقة جديدة من حرب إبادة جماعية منظمة تستهدف إضعاف الفلسطينيين وتركيعهم عبر القتل الجماعي والتدمير الشامل، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقّعت عليها إسرائيل”.

 

التصعيد الإسرائيلى وخرق لاتفاق الهدنة، يعرض الاستقرار الإقليمي بالكامل للخطر

 

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن هذا التصعيد الدموي والخرق لاتفاق الهدنة، لا يهدد فقط الشعب الفلسطيني، بل يعرض الاستقرار الإقليمي بالكامل، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تقويض أي جهود للتهدئة، في تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي وللوساطات الساعية لإيجاد حل سياسي شامل وعادل لـالقضية الفلسطينية.

 

ما يحدث في غزة إبادة جماعية بدم بارد

وتابع ما يحدث في غزة إبادة جماعية بدم بارد، وآن الأوان ليتحرك العالم بجدية لوضع حد لهذه المذابح قبل أن تمتد نيرانها إلى المنطقة بأسرها"، مشددًا على أن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم، وأن القضية الفلسطينية ستظل محور الصراع في الشرق الأوسط، ولن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا بحلٍ عادلٍ وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

واضاف أن إسرائيل تكشف وجهها الحقيقي أمام العالم أجمع وتصر على انتهاك كافة القوانين والمواثيق الدوليةولا تعترف بأي اتفاقيات أو عهود لا تحقق أهدافها الاستيطانية.

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غزة إسرائيل نتنياهو الشعب الفلسطيني هدنة وقف النار

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