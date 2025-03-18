مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18، شقيقة ياسمين عبد العزيز تعترف لها بحبها لـ فارس

مسلسلات رمضان 2025، شهدت ليل لحظة صعبة حينما أصر طليقها يوسف على الدخول لمنزلها، أثناء وجود شقيقه فارس بالداخل، ولكن لحسن حظها تصل رقية، وتضبط يوسف على باب ليل وتبعده بعيدا، بعدما تحذر ليل من الاقتراب من طليقها.

تعاتب ليل فارس وتخبره ألا يتسبب في أي مشكلات لها، فيخرج وهو يشعر بمشاعر سلبية، وفي اليوم التالي يحرص على الاعتذار لها.

وخلال الحلقة تنجح رقية في خداع يوسف وتخبره أنها كانت في روما للإطمئنان على صحتها لشكها في الإصابة بالسرطان ولكنها تأكدت من أنها بخير، لذا يعود يوسف لحالته الأولى ويذهب في اليوم التالي لمنزل ليل ويخبرها أنه كان يريد أن يخبرها أنه حان وقت إخبار ابنتيه أن لديهما أخ.

وفي اليوم التالي تلتقي البنات بكريم في الحديقة بمنزل أبو العزم ولكن رقية لا منحهم فرصة للاقتراب منه، ويسافر فارس مع فرح وكاريمان الجونة ويحاول تسوية الأمور بينهما أما إجلال وعبد العزيز فيتحدثون مع رقية عن خطئها في حق يوسف فتعترض على أسلوب الحديث معها وتتركهما وترحل، أما حازم فيتلقى رسالة بها فيديوهات صور تجمعه بشهد.

وتتحدث معه شهد على الهاتف، وتضبطها رقية وتبحث عن رقم الشخص الذي تتحدث معه، أما فرح فتعترف لليل أنها واقعة في غرام فارس.

أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17

دارت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب حول تطور العلاقة بين ليل وفارس، حيث بدأت مشاعر الحب تظهر بينهما رغم محاولتهما مقاومتها.

حتى بعد عودتهما من الملاهي، ظل كل منهما يفكر في الآخر ويستعيد ذكريات اليوم، في الوقت نفسه، قرر رجل الأمن الذي أرسله يوسف لمرافقة ليل أن يحكي له بعض التفاصيل عن اليوم الذي قضته مع فارس وأطفاله.

وفي اليوم التالي، جاء فارس إلى منزل ليل وأخبرها بأن يتقابلا في الجيم، ووعدها بأنه سيكون دائمًا إلى جانبها، كما أخبرها بأن شقيقتها عادت إلى العمل معه، موضحًا أن عودتها كانت مرتبطة بكرامته، حيث كان لا بد لها من العودة معه عند استقالته ثم عودته إلى الشركة.

في تطور آخر، قررت إجلال إرسال رسالة إلى ليل تحذرها فيها من البقاء بالقرب من فارس، واتهمتها هي وأختها بمحاولة الإيقاع به، وعلى هامش الحلقة، اعترف خالد لرقية بحبه لها، لكنه يفضل كتمانه داخله، وعندما سمعت شقيقتها كاريمان بالأمر، أخبرتها أن استمعت إلى الاعتراف، كما كشفت لشقيقتها عن رغبتها في معرفة طبيعة عملها ومع ذلك، لم تفصح رقية عن أي معلومات مفيدة.

حالة غضب شديد بسبب رسالة إجلال

في سياق آخر، كشفت زينة، مساعدة يوسف، له أن هناك شخصا في إيطاليا حذرها من رقية، بعد أن وجد اسمها في قائمة المتابعين على إنستجرام، لكنه لم ير في الأمر شيئًا غير طبيعي، معتبرًا أن رقية امرأة قوية وقادرة على مواجهة خصومها، وربما يكون من بين أعدائها من يحاول تشويه سمعتها.

أما ليل، فقد ذهبت إلى الجيم وهي في حالة غضب شديد بسبب رسالة إجلال، وقررت الابتعاد عن فارس ولم تمنحه فرصة للحديث وهما في الجيم، وعندما انتهى فارس من التمرين في الجيم، وجد ليل جالسة مع مالك المكان في حديث ودي، مما أشعره بالغيرة، وحينما طلب منها التحدث معها أحرجته.

وفي المساء، توجه إلى منزلها ليعاتبها بطريقة غير مباشرة، وأثناء حديثهما الودي فجأة لمحت ليل يوسف يأتي من بعيد، فاضطرت ليل إلى إدخال فارس إلى المنزل خوفًا من رؤيته.

وفي نفس اللحظة، عادت رقية بعد حديثها مع إجلال، وسألت عن يوسف، ثم لحقت به عندما سألت عليه واكتشفت أنه متجهًا نحو منزل ليل، حيث كان يحاول الدخول، أما ليل، فكانت خائفة من وقوع مشكلة كبيرة، خاصة أن فارس كان مختبئًا داخل المنزل، مما جعلها تحاول إخفاء الأمر بأي طريقة حتى لا تتسبب في ورطة كبرى وفي ظل إصرار يوسف على الدخول.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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