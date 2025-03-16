مصر للطيران تكشف حقيقة تعطل نظام المبيعات بشركة الأسواق الحرة

أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران حقيقة ما تم نشره بشأن تعطل نظام المبيعات بشركة مصر للطيران للأسواق الحرة.

وقف العمل بنظام المبيعات بشركة مصر للطيران للأسواق الحرة

وفي بيان لها، أكدت الشركة أنها تعمل بنظام حديث ومتطور لإدارة عمليات المبيعات، هذا وقد حدث عطل تقني بسيط فى النظام فيما يخص حصر إيرادات الورديات، مؤكده أن هذا أمر داخلى، ولم يؤثر العطل التقنى على حركة البيع والشراء.

وأشارت الشركة، إلى أنه تم التواصل مع الشركة المصنعة للنظام بالخارج لإصلاح العطل بشكل عاجل، علما بأن عمليات البيع والشراء تعمل بصورة منتظمة وجميع الفواتير تصدر أليا ولم تصدر فاتورة واحدة يدويا وأن التوريد للبنك يتم بانتظام بموجب نموذج يدوى للتغلب على هذه المشكلة لحين حلها بشكل نهائى.

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