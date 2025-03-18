رابطة السيارات: انخفاض الأسعار بالسوق المحلي بنسبة 15% بسبب التجميع المحلي

أسعار السيارات.. قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجارة السيارات، إن عام 2025 له إيجابيات على تراجع أسعار قطاع السيارات والتي تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة بلغت 15%.



أسعار السيارات بسبب إنتاج سيارات محلية

وأوضح أسامة ابو المجد، أن بشاير التجميع المحليّ، تسبب في تراجع أسعار السيارات، خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجديد، حيث تم تشغيل 3 مصانع للسيارات في مصر في آخر شهرين والعديد من السيارات في فئة أقل من مليون جنيه تم إنتاجها بالفعل في مصر مثل شيفروليه أوبترا وبروتون ساجا وجيلي امجراند في وقت سابق وبالتالي وبناء على ذلك اضطرت باقي السيارات المنافسة لتخفيض الأسعار.



تعافي المعارض من نقص المعروض



وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أن المعارض بدأت تتعافى من نقص المعروض وزيادة بعض الموديلات لسد احتياجات المستهلك، وتوفير العديد من العروض لتسهيلات علي المستهلكين في اقتناء السيارات مما سيكون وسيلة مناسبة أمام المستهلكين لاقتناء سيارات بسعر أقل، تتلاءم مع ظروف المادية وبمواصفات رياضية قادرة علي سير مسافات كبيرة علي الطرق العامة.

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