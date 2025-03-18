خالد بيبو: مقارنتي مع سيد عبدالحفيظ غير عادلة والنتائج هي الحكم

أكد الكابتن خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بالفريق، أن المقارنة بينه وبين الكابتن سيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكرة في النادي الأهلي غير منصفة، موضحا أن هناك فارق في الخبرات الكبير بينهما.

فترة وجود سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة

وقال خالد بيبو، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الكابتن سيد عبد الحفيظ قضى فترة طويلة في المنصب، تعلم خلالها الكثير، وصحح أخطاءه، موضحًا أنه لا يمكن مقارنة أي شخص به إلا بعد 10 سنوات من العمل في نفس المنصب كمدير للكرة بالأهلي.

سبب رحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة

وتابع: "قلة الخبرة في هذا المنصب لم تكن سبب رحيله، وأي تجربة تُقيَّم بنتائجها، وعند النظر إلى الموسم الذي كان بمنصب مدير الكرة بالأهلي، حقق الفريق 4 بطولات، منها دوري أبطال إفريقيا بدون أي هزيمة، ولم يكن هناك أي خلل في غرفة ملابس الفريق"، موضحًا أنه يسعى حاليًا لاكتساب المزيد من الخبرات، مؤكدًا أنه لا ينزعج من النقد، لكنه يحزن فقط عندما يكون الهجوم حادًا وغير منصف.

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