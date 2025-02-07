خالد بيبو: علي معلول ولا مرة اتخصم منه جنيه (فيديو)

علي معلول، صرح خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي، أن علي معلول لاعب الفريق، لم يخصم منه أي شيء من مستحقاته.

وقال بيبو في تصريحات لقناة الأهلي ببرنامج “ حارس الأهلي ”: علي معلول رمز للالتزام والاحترام داخل غرفة ملابس الأهلي، لذلك لم يخصم منه ولا جنيه من قبل.

وتسيطر حالة من السعادة على عشاق النادي الأهلي بعد إعلان النجم التونسي علي معلول استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويغيب علي معلول عن النادي الأهلي، منذ ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي أمام الترجي التونسي، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس ليتعافى من الإصابة لاحقًا، ويؤكد جاهزيته للعودة للمستطيل الأخضر.

وتأتي هذه الخطوة بعد الكثير من الجدل الذي دار حول استمرار اللاعب مع الفريق بسبب إصابته واحتياج الأهلي للاستفادة من المقعد الأجنبي في صفوف الفريق، ولكن عادت الأمور في النهاية إلى وضعها القديم، ورغم ما تردد عن وجود خلاف بين الإدارة والمدرب السويسري مارسيل كولر في إعادة قيد النجم التونسي علي معلول، ولكن في النهاية تم حسم الأمر وعاد معلول إلى مكانه في قائمة الفريق الأحمر.

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