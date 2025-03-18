الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

أهالي الرملية بالغربية يقيمون أكبر مائدة لإفطار 3 آلاف صائم (فيديو)

على غرار المطرية..
على غرار المطرية.. أهالي الرملية بالغربية يقيمون أكبر مائدة

 أقام أهالي قرية الرملية التابعة لمركز طنطا بـ محافظة الغربية ، إفطارا جماعيًا هو الأكبر من نوعه في المنطقة حيث امتدت المائدة لتتسع لحوالي 3000 شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط أجواء من البهجة والفرحة التي جمعت الكبار والصغار وذلك في مشهد يجسد روح التكافل الاجتماعي.

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وشارك في تنظيم هذه الفعالية الرمضانية المميزة أهالي القرية من رجال ونساء وأطفال في صورة تعكس روح التعاون والتآخي بين الجميع.

وقال السيد كمال منظم الحفل أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة التي تستمر لعامها الـ 15 هو إعلاء قيم المحبة والترابط بين الأهالي مشيرا أن الإفطار الجماعي يهدف إلى دعم الترابط الاجتماعي، حيث سبق وأن نظموا العديد من الفعاليات وغيرها من المبادرات الثقافية والخيرية.

ويؤكد "كمال" هذا الحدث على الدور الفعّال للمجتمع المحلي في تعزيز روح المحبة والتكافل، وهو ما يعكس القيم الأصيلة لأهالي الرملية الذين صنعوا نموذجًا متميزًا للعمل الجماعي خلال شهر المغفرة.

 

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