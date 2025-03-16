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خارج الحدود

ترامب يجري تعديلات على مهام المبعوث الخاص لروسيا وأوكرانيا

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت تقليص مهام المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوج ليصبح مكلفا بشؤون أوكرانيا.

وجاء هذا الإعلان عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث كتب ترامب: "يسعدني أن أعلن تعيين الجنرال كيث كيلوج مبعوثا خاصا لأوكرانيا".

وأكد ترامب في منشوره أن كيلوج سيتفاوض مباشرة مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي يتمتع بعلاقة عمل قوية مع القيادة الأوكرانية في كييف.

يذكر أن ترامب كان قد عين كيلوج في نوفمبر الماضي كمبعوث خاص لكل من أوكرانيا وروسيا، مع تكليفه بمهمة التفاوض لإنهاء النزاع في أوكرانيا. ومع ذلك، لم يشر ترامب في إعلانه الأخير إلى هذه المهمة السابقة.

وخلال الأيام الماضية، لم يشارك كيلوج في المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في السعودية، والتي أعلنت خلالها كييف استعدادها لقبول وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما، بشرط موافقة روسيا.

كما غاب كيلوج عن المحادثات اللاحقة مع روسيا، حيث تولى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مهمة زيارة موسكو لمناقشة إمكانية وقف إطلاق النار.

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