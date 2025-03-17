الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرملين: تحضيرات لإجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب في هذا الموعد

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أنه يجري الإعداد والتحضير لمحادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مقررة يوم غد الثلاثاء.

موعد إجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية ردا على سؤال صحفي حول احتمالية أي محادثة هاتفية مقررة بين الرئيسين: "نعم، صحيح. يجري الإعداد لإجراء هذه المحادثة يوم غد الثلاثاء".

وحول أجندة الاتصال المرتقب والمواضيع التي قد يتطرق إليها الرئيسان في محادثاتهما، امتنع بيسكوف عن كشف أي تفاصيل بخصوصها قائلا: "لا تخضع المحادثات بين الرئيسين لأي نقاش مسبق حول محتواها".

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل الإعلام، إعلان الرئيس الأمريكي "نيته إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء 18 مارس".

وقال ترامب في تصريحات:"إنه سيبحث مع بوتين قضية الأراضي والسيطرة على المحطات النووية في أوكرانيا وأنه "قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص روسيا وأوكرانيا غدا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكى

مواد متعلقة

حرب الرسوم الجمركية تشعل الأسواق العالمية.. ترامب يعتزم فرض تعريفات جديدة في أبريل المقبل.. وأوروبا على رأس القائمة

ترامب: لا إعفاءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

ماكرون يتحدى بوتين ويقود أوروبا فى مواجهة روسيا.. خبير إستراتيجى: تصريحات الرئيس الفرنسى للاستهلاك الإعلامى.. والموقف النووى لصالح روسيا

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

قرار عاجل من التعليم بشأن تشويه وجه طالبة داخل إحدى مدارس أكتوبر

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار، وبنك عالمي يحذر من تصاعد المعدن الأصفر

خبير جيولوجي يكشف كنز مصري في سيناء والصحراء الشرقية

منوعات

المزيد

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 17-3-2025

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من أين جاءت أسماء سور القرآن الكريم وكيف جاء ترتيبها؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة نهر الدم

معارك وغزوات، فتح مصر وكيف امتلك المسلمون مفتاح الحصن الأكبر للروم؟

المزيد
الجريدة الرسمية