الثلاثاء 18 مارس 2025
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اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار اليوم، يقدم موقع " فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار. 

سعر صرف الدولار لحظيا

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية: 

سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري

وشهد سعر صرف الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، استقرارا بحركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، بحسب آخر تحديث في البنك المركزي والبنوك المصرية.

 

سعر صرف الدولار
سعر الدولار


سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- 50.41 جنيها للشراء.
- 50.54 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.42 جنيها للشراء.
- 50.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول 

- 50.42 جنيها للشراء.
- 50.52 جنيها للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.42 جنيها للشراء.
- 50.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.42 جنيها للشراء.
- 50.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.42 جنيها للشراء.
- 50.52 جنيها للبيع.


 

سعر صرف الدولار 
سعر صرف الدولار 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

الدولار
الدولار

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

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