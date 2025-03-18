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رياضة

منتخب مصر، اتجاه لإعفاء محمد صلاح من مباراة سيراليون بالقاهرة

محمد صلاح مع التوأم
محمد صلاح مع التوأم حسام وإبرهيم حسن، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن هناك اتجاها داخل الجهاز لإعفاء محمد صلاح من خوض مباراة سيراليون، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والمحدد لها يوم 25 مارس الجاري بستاد القاهرة الدولي 

صلاح يطلب أجازة رمضانية

وبحسب المصدر، فإن محمد صلاح عقد جلسة اليوم الثلاثاء مع التوأم بمقر إقامة الفريق، وأبلغهم بأنه يحتاج قسط من الراحة لقضاء بعض أيام الشهر الفضيل مع أفراد عائلته في قرية نجريج، خاصة أنه يمر بحالة من الحزن جراء توديع فريقه ليفربول دوري أبطال أوروبا وضياع حلمه في التتويج باللقب الأوروبي للمرة الثانية مع الريدز، إلى جانب خسارة فريقه كأس كاراباو أمام نيوكاسل الانجليزي 

ووفقا للمصدر، فإن محمد صلاح تلقى وعدا من المدير الفني حسام حسن، بأنه في حال نجح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إثيوبيا في لقاء الجمعة المقبل، فإنه سيمنحه راحة سلبية بعد العودة من المغرب لقضاء أجازة رفقة عائلته وذويه 

صلاح ومرموش ومصطفى ينضمون لمعسكر المنتخب

 انضم اليوم الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفي محمد لاعب نانت الفرنسي وعمر مرموش لاعب  مانشستر سيتي لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم المقام بالقاهرة في اطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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