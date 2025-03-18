نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع خطة تطوير محور 26 يوليو

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالأعمال الجاري تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد على، مساعدا نائب رئيس الهيئة، المهندس مصطفى كامل معاون نائب رئيس الهيئه وذلك بحضور المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة ٦اكتوبر، المهندس راضى خليل نائب رئيس الجهاز للطرق ومسئولي الجهاز.

استهل المهندس أمين غنيم، الزيارة بالاطلاع على عرض تقديمي عن خطة تطوير محور ٢٦ يوليو.

وانتقل المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة محور 26 يوليو، وذلك بدءًا من تقاطعه مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ويأتي هذا التطوير استكمالًا لمشروع مونوريل غرب القاهرة، الذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق، حيث تستهدف أعمال التطوير زيادة السعة الاستيعابية للطريق من خلال رفع عدد الحارات المرورية في الطريق الرئيسي إلى 6 حارات بدلًا من 4، مما يساهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من التكدسات.

كما تتضمن خطة التطوير تحسين جودة الأسفلت القائم، وتوفير حارات مخصصة للدراجات لضمان أمان وسهولة تنقل مستخدميها، إلى جانب تعزيز عناصر الإرشاد والتحذير المروري على طول الطريق من خلال الخطوط والعلامات الأرضية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطريق.

وفي إطار تحسين المشهد الحضري للطريق، تشمل أعمال التطوير توفير عناصر التشجير المختلفة بطول المسار، بما يسهم في إضفاء الشكل الجمالي المطلوب وتوفير التظليل اللازم، مما يحقق بيئة أكثر راحة للمارة والسائقين.

من جانبه، أكد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية في المدينة، مشيرًا إلى أن تنفيذ التوسعة سيؤدي إلى تحسن كبير في الحركة المرورية، خاصة مع تزايد الكثافة السكانية والتوسع العمراني بالمنطقة.

وأكد على تضافر جميع الجهات المعنية المتمثلة في الادارة العامة لمرور الجيزة وشركتي توزيع الكهرباء والغاز وكافة ادارات الجهاز لضمان نجاح المشروع في الوقت المستهدف لاتمامه.

في السياق ذاته، أوضح المهندس راضي خليل نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للطرق، أن أعمال التطوير تشمل ليس فقط توسعة الطريق وزيادة عدد الحارات المرورية، بل أيضًا تحسين مستوى الخدمات على جانبي المحور، من خلال تطوير مداخل ومخارج الطريق، وإنشاء نقاط عبور آمنة للمشاه.

وأشار إلى أن المشروع يراعي تطبيق أحدث معايير الأمان والسلامة المرورية، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية، مع الحرص على تقليل أي تأثيرات على الحركة المرورية أثناء التنفيذ.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

وفي ختام الزيارة، شدد "غنيم" على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن متابعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطط الموضوعة يضمن تحقيق أهداف المشاريع في مواعيدها مما يعكس الجهد المبذول والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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