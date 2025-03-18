الثلاثاء 18 مارس 2025
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جامعة الأزهر بالدقهلية تناقش التطرف الفكري وأضراره في ندوة تثقيفية

ندوة في كلية الشريعة
ندوة في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، فيتو

 نظمت كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف في محافظة الدقهلية ندوة تثقيفية تحت عنوان: «التطرف الفكري: أسبابه وأضراره وعلاجه»، اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بالكلية.

ندوة تثقيفية تحت عنوان: «التطرف الفكري: أسبابه وأضراره وعلاجه

وذلك في إطار الدور التوعوي والتثقيفي الذي تضطلع به جامعة الأزهر، وتحت رعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري

يشارك في الندوة نخبة من العلماء المختصين، وهم: الدكتور محمد عوض حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور أحمد محمد لطفي، عميد كلية الشريعة والقانون بالدقهلية، والدكتورة وجيهة محمد التابعي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية بالدقهلية.

الهدف من الندوة 

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على خطورة الفكر المتطرف، ومناقشة أسبابه وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمعات، وسبل مواجهته بالفكر الوسطي المستنير؛ انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف في تعزيز الوعي الديني والمجتمعي ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.

تعزيز الوعي بمخاطر الظواهر الهدامة 

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود جامعة الأزهر في تحصين الشباب ضد الفكر المتطرف، وتعزيز الوعي بمخاطر الظواهر الهدامة التي تهدد استقرار المجتمع وتعوق مسيرة التنمية والتقدم.

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الدراسات الإنسانية الدكتور سلامة داود الفكر الوسطي المستنير الشريعة والقانون الدكتور أحمد محمد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وزارة الأوقاف نائب رئيس الجامعة مسيرة التنمية محافظة الدقهلية

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