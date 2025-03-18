الأوراق المطلوبة وآخر موعد لتقديم، كل ما تريد معرفته عن وظائف جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر فتح باب التقديم لوظيفة «معيد» في عدد من كلياتها المختلفة، وذلك ضمن خططها لتوظيف خريجيها في وظائف أكاديمية.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظيفة معيد في جامعة الأزهر



يشترط فيمن يتقدم لشغل وظيفة معيد أن يكون مستوفيًا للشروط والقواعد الواردة بالقانون رقم 103 لسنة 1961 م، وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وعلى القرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2004 م، وما ألحقه من تعديل على القانون والتعديلات المنصوص عليها بالمواد 155 و190 و1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية في 2014/5/24، وعلى قرار المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 141 المنعقد بتاريخ 2001/6/19، ويتوفر فيه الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة من جامعة الأزهر مع تحديد التقدير العام والمجموع الكلي ويكون من دفعة 2014.

كما يُشترط أن يكون المتقدم قد تخرج من الكلية التي يتقدم للعمل بها.

يُشترط أن لا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا في تاريخ الإعلان (17 مارس 2025).



المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة الأزهر



صورة شهادة الإجازة العالية (البكالوريوس) موضحا بها التقدير العام والمجموع الكلى وسنة التخرج والأصل للاطلاع.

صورة بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلي والأصل للاطلاع.

صورة شهادة الميلاد.

صورة الموقف من التجنيد للذكور وصورة شهادة الخدمة العامة للإناث.

صورة من بطاقة الرقم القومى سارية.

عدد 6 صور شخصية حديثة.

صحيفة الحالة الجنائية سارى باسم جامعة الأزهر



شروط إضافية:



يجب على المتقدمين أن يكونوا خريجي جامعة الأزهر وأن يتقدموا للعمل في نفس الكلية التي تخرجوا منها.

يُشترط تقديم شهادة من الدراسات العليا تفيد بعدم تسجيل المتقدم في تخصص غير التخصص الذي يتقدم إليه.

في حال كان المتقدم موظفًا في الحكومة أو القطاع العام أو المؤسسات والهيئات العامة، يجب تقديم موافقة كتابية من جهة العمل أو إقرار بعدم العمل في حال عدم التحاقه بوظيفة حكومية.

طريقة التقديم إلى وظائف جامعة الأزهر



التقديم شخصيًا أو بتوكيل رسمي: يتم التقديم للوظيفة شخصيًا أو بتوكيل رسمي إلى عميد الكلية المعلن عنها في العنوان التالي: «شارع المخيم الدائم، مدينة نصر، القاهرة».

الموعد النهائي للتقديم في وظائف جامعة الأزهر



يجب تقديم الطلبات في موعد أقصاه 16 أبريل 2025. لن يتم النظر في أي طلبات تُقدَم بعد هذا الموعد أو تلك التي لا تفي بالشروط.

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