الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

كورتوا يتحدث عن إمكانية عودته للمنتخب البلجيكي

كورتوا
كورتوا

 تحدث حارس ريال مدريد تيبو كورتوا عن عودته لمنتخب بلجيكا من جديد بعد غياب طويل.

كورتوا يتحدث عن عودته لمنتخب بلجيكا 

وقال كورتوا، في مؤتمر صحفي: "كان من الجيد أن أتمكن من التحدث أمام اللاعبين لكي يكون كل شيء واضحا، لأن الكثير من الأشياء الخاطئة قد قيلت. دعونا لا نتحدث عن هذا بعد الآن. أشعر بالراحة"، قبل مباراة الخميس أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية.


وتابع: "لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء. ربما كنت في فترة صعبة من الناحية النفسية، مررت بموسم طويل وصعب (في 2023) مع إصابات. شعرت أن هناك مشكلات مع المدرب".


في ذلك الوقت، لم يُسمِّ تيديسكو الحارس الأساسي في المنتخب كقائد في مباراة أمام النمسا في مباراته الدولية الـ100.

وأردف كورتوا: "لم أشعر بالاحترام. المدرب لم يأتِ أبدا ليتحدث معي. لم أرَ ذلك في 16 عاما. انفجرت في تلك اللحظة لأنني لم أفهم، إلى جانب أنني شخص يحب الفوز ولدي شخصية صعبة".

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حارس ريال مدريد دوري الأمم الأوروبي رات دوري الأمم كورتوا مشكلات

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