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رياضة

رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد بعد خماسية برشلونة بالكلاسيكو

كورتوا
كورتوا

الريال ضد برشلونة، وجه البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، رسالة إلى مشجعي الميرنجي، عقب نهائي كأس السوبر الإسباني.

وخسر الميرنجي (2-5) أمام برشلونة، أمس الأحد، في نهائي السوبر الإسباني، الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وسادت حالة من الصمت على بعثة الفريق الملكي بعد انتهاء المباراة وكان الوحيد الذي تحدث في المنطقة المختلطة هو لوكا مودريتش.

 

رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد 


وبعد ذلك لجأ الحارس البلجيكي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالة عبر حساباته قبل أن يستقل الطائرة عائدًا إلى مدريد.

وكتب كورتوا على حسابه بشبكة "إنستجرام": "المباراة لم تسر كما أردنا، نحن مستاؤون للغاية من النتيجة، علينا أن نتعلم من أجل المستقبل.. يحيا مدريد".

 

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة


سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.

 


بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد، ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

 

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