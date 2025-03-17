الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إحالة 3 من العاملين بإدارة أطفيح التعليمية إلى الشئون القانونية

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
ads

قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من الإدارات والمدارس التعليمية، مؤكدًا أن التعليم رسالة لا تُؤدى إلا بالعزم والانضباط، وأن المتابعة الصارمة هي السبيل للإصلاح والتطوير. 

تفقد ديوان إدارة أطفيح التعليمية واتخاذ قرارات حاسمة

وبدأ وكيل الوزارة جولته بزيارة ديوان إدارة أطفيح التعليمية، حيث راجع السجلات الإدارية للتحقق من مدى التزام العاملين بواجباتهم، وخلال الجولة، اكتشف تقصير بعض الموظفين في تنفيذ خطوط السير المقررة، ما دفعه إلى اتخاذ قرارات حاسمة لضمان الالتزام والانضباط، حيث أمر بإحالة ثلاثة من العاملين إلى الشؤون القانونية، مؤكدًا أن التقصير غير مقبول، وأن الرقابة لن تتهاون في محاسبة المقصرين. 

متابعة ميدانية للمدارس.. تعزيز الانضباط وتحقيق التطوير

وانتقل وكيل الوزارة إلى عدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث شدد على أهمية الرقابة المستمرة لضمان تحقيق الجودة التعليمية. شملت الجولة عدة مدارس، منها مدرسة الكداية الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري، حيث يتم إعداد الطلاب للانضباط والعمل الجاد في مختلف الميادين، ومدرسة الكداية الابتدائية الجديدة، حيث يتم التركيز على بناء الأساس التعليمي الصحيح للطلاب من المراحل الأولى، ومدرسة المستقبل للتعليم الأساسي حيث تتلاقى الطموحات مع الجهد لتحقيق مستقبل تعليمي مشرق، ومدرسة أسكر الابتدائية المشتركة، لضمان تقديم التعليم والتربية بمستوى يليق بالأجيال القادمة، ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة، حيث يتم غرس القيم الأخلاقية والانضباط في نفوس الطلاب، ومدرسة حمدان صديق الإعدادية التي تشهد تطورات مستمرة في العملية التعليمية.

توجيهات صارمة لضمان جودة التعليم

وجاءت زيارة وكيل الوزارة لتنفيذ توجيهات حاسمة تهدف إلى رفع مستوى الأداء التعليمي، ومن أبرزها: إلزام المدارس بتوثيق سجل الطلاب الضعاف ووضع خطط علاجية لتحسين مستواهم، وتفعيل الإشراف اليومي لضمان متابعة الطلاب وعدم الإخلال بالنظام التعليمي، تنظيم دورات توعوية ضد التنمر، وترسيخ بيئة مدرسية قائمة على الاحترام والتعاون، ومحاضرات لتعزيز الولاء والانتماء، وربط التعليم ببناء الوطن، وتشديد الرقابة على أمن البوابات المدرسية لمنع أي تسيب أو دخول غير مسموح به، ومتابعة التقييمات الشهرية لقياس مستوى التحصيل العلمي وضمان تقدم الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم المدارس التعليمية العملية التعليمية سير العملية التعليمية وكيل اول وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم بالجيزة وزارة التربية والتعليم مدرسة المستقبل

مواد متعلقة

إزالة تعديات بعقار في غمازة الصغرى بالصف بالجيزة

محافظة الجيزة: رفع 1100 حالة إشغال وتشميع مقاهٍ وكافيهات مخالفة بحدائق الأهرام

صحة الجيزة توصي بتناول الشوربة في وجبة الإفطار الرمضانية

محافظة الجيزة تواصل حملات النظافة وترفع تجمعات القمامة من شارع كعبيش بالهرم

محافظة الجيزة تكثف حملات النظافة في حدائق الأهرام لتحسين المظهر الحضاري

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ المشروعات الصحية ويدعم المستشفيات بـ 287 جهازًا طبيًا

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي المنيرة الغربية بالجيزة

محافظ الجيزة يتابع ملفات التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية خلال جولة ميدانية بكرداسة

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

منوعات

المزيد

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

ليه ربنا أعطى الإنسان الاختيار طالما قتل النفس حرام؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية