إحالة 3 من العاملين بإدارة أطفيح التعليمية إلى الشئون القانونية

قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من الإدارات والمدارس التعليمية، مؤكدًا أن التعليم رسالة لا تُؤدى إلا بالعزم والانضباط، وأن المتابعة الصارمة هي السبيل للإصلاح والتطوير.

تفقد ديوان إدارة أطفيح التعليمية واتخاذ قرارات حاسمة

وبدأ وكيل الوزارة جولته بزيارة ديوان إدارة أطفيح التعليمية، حيث راجع السجلات الإدارية للتحقق من مدى التزام العاملين بواجباتهم، وخلال الجولة، اكتشف تقصير بعض الموظفين في تنفيذ خطوط السير المقررة، ما دفعه إلى اتخاذ قرارات حاسمة لضمان الالتزام والانضباط، حيث أمر بإحالة ثلاثة من العاملين إلى الشؤون القانونية، مؤكدًا أن التقصير غير مقبول، وأن الرقابة لن تتهاون في محاسبة المقصرين.

متابعة ميدانية للمدارس.. تعزيز الانضباط وتحقيق التطوير

وانتقل وكيل الوزارة إلى عدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث شدد على أهمية الرقابة المستمرة لضمان تحقيق الجودة التعليمية. شملت الجولة عدة مدارس، منها مدرسة الكداية الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري، حيث يتم إعداد الطلاب للانضباط والعمل الجاد في مختلف الميادين، ومدرسة الكداية الابتدائية الجديدة، حيث يتم التركيز على بناء الأساس التعليمي الصحيح للطلاب من المراحل الأولى، ومدرسة المستقبل للتعليم الأساسي حيث تتلاقى الطموحات مع الجهد لتحقيق مستقبل تعليمي مشرق، ومدرسة أسكر الابتدائية المشتركة، لضمان تقديم التعليم والتربية بمستوى يليق بالأجيال القادمة، ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة، حيث يتم غرس القيم الأخلاقية والانضباط في نفوس الطلاب، ومدرسة حمدان صديق الإعدادية التي تشهد تطورات مستمرة في العملية التعليمية.

توجيهات صارمة لضمان جودة التعليم

وجاءت زيارة وكيل الوزارة لتنفيذ توجيهات حاسمة تهدف إلى رفع مستوى الأداء التعليمي، ومن أبرزها: إلزام المدارس بتوثيق سجل الطلاب الضعاف ووضع خطط علاجية لتحسين مستواهم، وتفعيل الإشراف اليومي لضمان متابعة الطلاب وعدم الإخلال بالنظام التعليمي، تنظيم دورات توعوية ضد التنمر، وترسيخ بيئة مدرسية قائمة على الاحترام والتعاون، ومحاضرات لتعزيز الولاء والانتماء، وربط التعليم ببناء الوطن، وتشديد الرقابة على أمن البوابات المدرسية لمنع أي تسيب أو دخول غير مسموح به، ومتابعة التقييمات الشهرية لقياس مستوى التحصيل العلمي وضمان تقدم الطلاب.

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