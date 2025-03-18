الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

حكومة الاحتلال تزعم: نشن حربا على حماس لا على سكان قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

زعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب تشن حربا على حماس لا على سكان قطاع غزة، وذلك علي حد تعبيره.

 

حصيلة غارات إسرائيل على غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن حصيلة الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء بلغت 413 شهيدا على الأقل حتي الآن 

وأفادت الوزارة في بيان بوصول "413 شهيدا إلى مستشفيات القطاع حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة".

وأشارت الى أن عددا من الضحايا ما زالوا "تحت الركام وجار العمل على انتشالهم".

 

تنديد دول عربية وغربية بالغارات الإسرائيلية

ونددت عدة دول عربية وغربية بالغارات الإسرائيلية، وقالت إنها تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وتنذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

وتوعدت إسرائيل حماس بمواصلة القتال في غزة حتى "إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة.

ولا تزال حماس تحتجز 59 من إجمالي 250 رهينة بعد هجوم قادته على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

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حماس قطاع غزة حكومة الاحتلال غزة إسرائيل السابع من أكتوبر

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