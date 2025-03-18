الثلاثاء 18 مارس 2025
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والدة الشهيد أحمد جمعة بقنا: لقب الأم المثالية وسام فخر لتضحيات نجلي

والدة الشهيد أحمد
والدة الشهيد أحمد جمعة بقنا

 أكدت سناء بشاري والدة الشهيد البطل أحمد جمعة الذي راح ضحية عمل إرهابي في جبل الكرنك بمركز أبوشت شمال محافظة قنا، على أنها قدمت نجلها ليكون شهيد لواجبه الوطني.

وأشارت إلى أنها كانت سعيدة بما حدث ولم تحزن يوما علي شهادة نحلها فهو شرف لي في الحياة والممات.

وأضافت أنها حصلت على لقب الأم المثالية وهذا دليل على أن الدولة لم تنسَ أبناءها الشهداء، بل تواصل دعم أسرهم وتكريم تضحياتهم.

 

شهيد الواجب الوطنى بقنا

وُلد الشهيد الرائد أحمد عبد الفتاح عام 1983 في قرية أبودياب غرب بمركز دشنا، وكان مثالًا يُحتذى به في التفاني والوطنية.

استُشهد عام 2017 أثناء مداهمة أمنية استهدفت عناصر إرهابية مختبئة في جبال الكرنك بمركز أبوتشت، بعدما قدم حياته دفاعًا عن وطنه.

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ابوتشت جبل الكرنك شمال محافظة قنا محافظة قنا مركز دشنا مركز ابوتشت

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