أمن قنا يكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، غموض واقعة العثور على جثة تلميذة بها شبهة جنائية لوجود آثار خنق في رقبتها داخل منزل جدتها في قرية المراشدة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة ل.م، تبلغ من العمر 7 أعوام، بها شبهة جنائية وأن مرتكب الواقعة خالة المجني عليها طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا قامت بخنقها دون قصد.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بالعثور على جثة تلميذة بها آثار خنق في الرقبة داخل قرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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