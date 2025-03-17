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حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في اندلاع حريق داخل شقة بأكتوبر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تستمع نيابة أكتوبر لأقوال شهود العيان في اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، للوقوف على أسبابها، كما أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للتعرف على أسباب الحادث.

 

نشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

 

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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