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ثقافة وفنون

مسلسل لام شمسية الحلقة 2، وسام يجري جراحة وعرض طارق على النيابة

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة 2، شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد السعدني، تطورات عديدة، حيث يتم نقل "وسام" محمد شاهين، إلى المستشفى بعد فقدانه الوعي إثر ضربة من "طارق" أحمد السعدني، بعدما أخبرته "نيللي" أمينة خليل أنها شاهدت وسام يتحرش بابنهما "يوسف". 

 

مسلسل لام شمسية الحلقة 2 

وفي المستشفى، يخبر طارق الاستقبال بأن فقدان الوعي كان نتيجة ضربه لوسام وسقوطه على الأرض، ليتم نقله للعمليات بعد معرفة الأطباء بإصابته بنزيف في المخ. 

وتحضر الشرطة للمستشفى بعدما يتم إخبارها بسبب فقدان الوعي للمريض يوسف، وهناك تصطحب طارق لقسم الشرطة ويتم التحقيق معه فيما جرى، وتذهب مع طارق للقسم زوجته نيللي ومحامية قريبتها. 

ويتم حجز طارق للعرض على النيابة صباح اليوم التالي، فيما تنجح عملية وقت نزيف المخ لوسام، غير أن والدته تعلم ما جرى وذلك بعدما تتقدم نيللي ببلاغ هتك عرض ضد وسام، في محاولة لحماية طارق من عواقب ما جرى وتحسين موقفه في التحقيق. 

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مسلسل لام شمسية الحلقة 2 مسلسل لام شمسيه أمينة خليل أحمد السعدني لام شمسيه

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