عصمت يناقش تقرير يؤكد زيادة الطلب على الكهرباء 10% الفترة المقبلة

ناقش الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يؤكد وجود مؤشرات بزيادة فى الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة بنسبة 10%، وخطة العمل الخاصة بالقدرات التوليدية، ومستجدات تنفيذ المشروعات الجارية حتى عام 2030.

ارتفاع الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء

وعقد وزير الكهرباء اجتماعا مع كل من المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعد من قيادات قطاع الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، لمناقشة الخطة المستقبلية لإضافة 3000 ميجاوات سنويًا حتى عام 2040، والتوسع فى استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وكذلك الاسراع فى الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة.

خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة

كما ناقش الاجتماع الدراسة المستمرة للشبكة وتدعيمها وتطويرها لمواكبة اضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها فى اطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة التوسع العمرانى ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية التى تمتد بطول البلاد وعرضها.

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