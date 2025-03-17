الكهرباء تكشف حقيقة اختلاف أسعار شرائح الاستهلاك بالعدادات الكودية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العدادات الكودية لا تختلف عن قيمة العدادات التقليدية الأخرى.

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية

وأوضحت وزارة الكهرباء أن العدادات الكودية هي عدادات كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.

وأشارت إلى أن سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العدادات الكودية عن غيرها من باقي العدادات ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة نصائح للمواطنين عن المستندات المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودية.

شروط تركيب العدادات الكودية

وتضمنت الخطوات التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتركيب عدادات الكهرباء الكودية كالتالي:

- تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية للمناطق من هنا.

- تقديم صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب

- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

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