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جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى "إدراك" للحوار الطلابي وبناء الوعي الوطني

جامعة كفر الشيخ تشارك
جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى "إدراك" للحوار الطلابي، فيتو

شاركت جامعة كفر الشيخ فى ملتقى "إدراك" للحوار الطلابي وبناء الوعى الوطنى  خلال شهر مارس 2025 بمعهد إعداد القادة بحلوان، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية، ومتابعة ايهاب جاد، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وتنفيذ إدارة الاسر الطلابية بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

 

رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف هدف المشاركة في الملتقي

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من المشاركة في هذه الملتقيات يأتى فى إطار حرص الجامعة على توعية الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية، لإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات بفكر مستنير ووعى حقيقى، وتوسيع آفاق الطلبة للحوار المثمر وتنشئة جيل واع قادر على صناعة المستقبل.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  إلي أن مثل هذه الملتقيات تسهم فى تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر، وترسيخ الشعور بالإنتماء الوطنى، وتساعد الطلاب على بناء شخصياتهم القيادية.  

 

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تضمنت فعاليات الملتقى استقبال الوفود المشاركة، ثم اجتماع تحضيري مع المشرفين، ثم الجلسة الافتتاحية، عقبها مباشرة جلسة حوارية بعنوان "الأمن القومي المصري وارتباطه بالقضايا المجتمعية المختلفة"، أدارها الإعلامي الدكتور أيمن عدلي، بمشاركة كبار الكتاب والمفكرين والمتخصصين.

كما شمل الملتقى محاضرة حول "وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة"، تلاها جلسة حوارية مع أبطال العملية البحرية "إيلات"، للتعريف بتضحيات رجال الجيش المصري في حماية الأمن القومي.

وفي إطار التوعية بالتحديات الرقمية، تم تنظيم محاضرة بعنوان "الإنترنت المظلم والمراهنات الإلكترونية"، لتسليط الضوء على مخاطر العالم الرقمي وسبل حماية الشباب منه. كما تتضمن الفعاليات جولة ميدانية ثقافية إلى منطقة مصر القديمة، تشمل زيارة شارع المعز وبيت السحيمي، لتعريف الطلاب بالإرث الحضاري والثقافي لمصر.

واختتم الملتقى بعد أن يكون المشاركون قد خاضوا تجارب حوارية ثرية وزيارات ثقافية عززت من وعيهم الوطني وثقافتهم العامة، وأسهمت في بناء شخصياتهم القيادية القادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل، كما شهد الملتقى أنشطة رياضية وثقافية متنوعة، تعكس روح التعاون والتفاعل بين المشاركين.

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حوار طلاب كفر الشيخ ملتقي جامعة

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