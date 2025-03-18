وزير العمل يتفقد مركز التدريب الجديد بمنطقة الحجاز ويوجه بسرعة الانتهاء من تجهيزاته

تفقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، مركز التدريب المهني الجديد بمنطقة الحجاز، المرفق بمبنى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمصر الجديدة،وذلك بحضور عددِ من قيادات "المركز" ومديرية عمل القاهرة.

وزير العمل يتفقد مركز التدريب الجديد بمنطقة الحجاز



وجه الوزير بسرعة الانتهاء من تجهيزات "المركز"، لينضم إلى المراكز الثابتة التابعة للوزارة في كل المحافظات،ويقوم بدوره في إطار تطوير منظومة التدريب المهني،وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جبران:"المركز" يضم العديد من القاعات النظرية وورش ومعامل متطورة لتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج



وأكد الوزير أن هذا المركز الجديد تكمن أهميته كونه يضم العديد من المعامل والأقسام والورش التي تتماشى مع متغيرات سوق العمل، منها: 5 معامل لغات مختلفة،وورش تبريد وتكييف، وطاقة شمسية، وصيانة محمول، وضفائر سيارات، وتفصيل وخياطة، وصيانات محمول، بالإضافة إلى 3 قاعات للتدريب المهني.

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