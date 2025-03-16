الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يلتقي الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

استقبل وزير العمل محمد جبران،اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة،السيد ديفيد نبيل يعقوب، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس"، لبحث سُبل التعاون في المجالات ذات الإهتمام المُشترك

مقترح بروتوكول تعاون ثلاثي بين "الوزارة" و"الأكاديمية" و"الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

 

تناقش الجانبان في دراسة مقترح بروتوكول تعاون ثلاثي بين "الوزارة" و"الأكاديمية" و"الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لتدريب ورفع مهارات الكوادر المصرية،وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

حيث تمتلك تلك الجهات الثلاثة مراكز،ومنظومة تدريب مهني، وبرامج تمويلية وتدريبية بشأن تأهيل الشباب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ببدائل عملية، وتنمية المهارات لمواجهة كافة التحديات والمُتغيرات التي تواجه سوق العمل.

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احتياجات سوق العمل الألمانية للتعاون الدولي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

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