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وزير العمل ومحافظ القاهرة يُسلمان عقود عمل جديدة لذوي الهمم

جانب من تسليم العقود،
جانب من تسليم العقود، فيتو
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سَلَّم د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومحمد جبران وزير العمل 31 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة بمقر مديرية عمل القاهرة للعمل في 5 شركات هي: سياك لادارة الأصول والمنشات، وEec، وبازوكا، وأنفيروماستر، وديناميك للحراسة.

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وأكد محافظ القاهرة أن هذا الحفل يأتي فى إطار اهتمام الدولة بتوفير فرص العمل اللائقة، وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي شهد ملف ذوي الهمم في عهده الأولوية في الاهتمام، من حيث التشريعات التي تُقدم الحماية والرعاية والدعم لهذه الفئة، أو من خلال الدمج في سوق العمل، وتقديم كافة انواع التدريب لتأهليهم للمهن المطلوبة.

 

وأشار محافظ القاهرة إلى التعاون المُثمر بين وزارة العمل و"المحافظة" في كافة المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

وقال: إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحرص على تلبية كافة احتياجات ذوى القدرات الخاصة، وتوفير كافة أوجه الدعم لهم، ودمجهم فى المجتمع، وإشراكهم في كافة الأنشطة والمجالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة.

وأكد محمد جبران وزير العمل على  أن تسليم عقود جديدة  لذوي همم، اليوم، هو استمرار لتنفيذ خطة الوزارة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الخمسة في المئة، والتأكيد على التوجيهات لكافة المديريات لتنفيذ خطط دمج ذوي الهمم في كل خطط وبرامج الوزارة لتدريبهم، وتأهيلهم لسوق العمل أيضا،وتوفير فرص تشغيل لائقة لهم.


جاء ذلك بحضور مُمثلي مديرية عمل القاهرة بقيادة السيد الشرقاوى مدير المديرية، وإسلام أحمد وكيل المديرية، ومندوبين عن الشركات.

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