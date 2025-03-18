نحتت في الصخر 27 سنة، فيتو ترصد قصة الأم المثالية بكفر الشيخ

قالت سحر حسني منصور السيد، الفائزة بمسابقة الأم المثالية بمحافظة كفر الشيخ، إنها فور تلقيها الخبر من وزيرة التضامن الاجتماعي شعرت بسعادة وفخر وعوض من الله لمعاناتها طوال السنين الماضية والتي كانت مرهقة للغاية وفيها كفاح بشكل يومي من أجل الوصول بأولادي لبر الأمان وتأدية رسالتي كاملة وأجعلهم قدوة للجميع، وأيضا أفتخر بهم.

تفاصيل معاناة الأم المثالية في تربية أبنائها

تحكي الأم المثالية قصتها، لموقع "فيتو"، تقول: أبلغ حاليا من العمر 57 عاما وأعمل مديرة بمدرسة علي عبد الشكور التابعة لإدارة كفر الشيخ التعليمية، منذ ما يقرب من 27 عاما توفي زوجي الذي كان يعمل معلم تاريخ في حادث توفي وهو علي يدي ولفظ أنفاسه الأخيرة وأنا معه، ووقتها أنا كنت صغيرة، وهنا تمالكت نفسي ووقفت صامدة في وجه الحياة ونحت في الصخر من أجل تربية أبنائي "دينا" والتي كانت تبلغ حينها من العمر 6 سنين ونصف وحاليا حاصلة علي بكالوريوس تجارة وتزوجت وسافرت رفقة زوجها لدولة السعودية، وأيضا ترك لي أحمد وكان عمره وقتها 3 سنوات ونص وحاليا حصل علي بكالويوس هندسة ويعمل مهندسا في أحد أكبر شركات المقاولات.

وتابعت: أصبحت لأولادي القدوة الحسنة وكنت أطبق كل شيء علي نفسي قبل أن أمر أولادي بفعل أي شيء، واتبعت الأسلوب القديم في التربية وهو الأسلوب التي أنا تربيت عليه، فكنت قريبة منهم جدا نجتمع علي "الطبلية" كل يوم، لا أحد يجلس وحيدا في غرفته فلا بد أن أدمجه معنا يتحدث ويتكلم كنت أراقب استخدامهم لمواقع التواصل الإجتماعي لأنني مدركة لخطورتها بل كنت أيضا علي طوال الوقت علي وضع توقيت زمني لاستخدامهم لها.



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